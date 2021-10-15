Ето къде в Пловдив ще почистват дъждоприемните шахти от 18 до 22 октомври
- 15.10.2021 | 15:15
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Дъждоприемните шахти в Пловдив и следващата седмица ще се чистят по график. За запушени шахти, счупени или липсващи капаци гражданите могат да подават сигнали на тел. 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:
На 18 октомври (понеделник): район „Южен“ – в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“; район „Западен“ – в пространството между бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Ясна поляна“.
На 19 октомври (вторник): район „Западен“ – в пространството между бул. „Копривщица“, северната страна на железопътната линия, ул. „Царевец“ и бул. „Пещерско шосе“; район „Западен“ – в пространството между бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Ясна поляна“.
На 20 октомври (сряда): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“; в пространството между бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.
На 21 октомври (четвъртък): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“; в пространството между ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“.
На 22 октомври (петък): ул. „Любен Каравелов“, ул. „Гладстон“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Цар Борис III Обединител“, подлеза на бул. „Шести септември“‚ ул. „Райко Даскалов“, ул. „Княз Александър I“ (пешеходната зона).
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