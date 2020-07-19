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Ето къде и кога чистят шахтите следващата седмица в Пловдив ГРАФИК

График за почистване на дъждоприемните шахти от 20 до 24 юли

  • 19.07.2020 | 12:30
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/eto-kade-i-koga-chistqt-shahtite-sledvashtata-sedmica-v-plovdiv-grafik Marica.bg
  • Marica.bg
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Почистването на дъждоприемните шахти продължава по график и следващата седмица. Сигнали за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. 

Ето къде ще работят екипите: 

На 20 и 21 юли (понеделник и вторник): ул. „Кукленско шосе“; район „Централен“ – пространството между бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

На 22  юли (сряда): бул. „Пещерско шосе“, ул. „Просвета“ (подлеза на квартал „Прослав“); ул. „Любен Каравелов“, ул. „Гладстон“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“.

На 23 юли (четвъртък): бул. „Пещерско шосе“, ул. „Просвета“ (подлеза на квартал „Прослав“); район „Централен“ – пространството между ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“.

На 24 юли (петък): бул. „Освобождение“, ул. „Найчо Цанов“; ул. „Васил Левски“ плюс локалното платно.

 

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