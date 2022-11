Есенна киноложка феерия предстои в Пловдив

Голям празник за приятелите на кучетата ще се състои в Пловдив на 05 и 06 ноември. Две национални киноложки изложби и изложение на десетки фирми от бранша ще изпълнят зала „Колодрума“ с хора и кучета от цяла България. Ще могат да се видят събрани на едно място 64 различни породи кучета!

Всички участници и гости ще се насладят на новата европейска звезда в уличната храна – Бар Самар на колела и техният „Пълнен комат“!



На 05-ноември от 16.00 ч. ще се излъчат и наградят участниците от съвместния с Община Пловдив и Български Киноложки Клуб - Конкурс за рисунка на тема „Моят домашен любимец – любимецът в моето Семейство“ и Конкурс за ръчно изработено изделие /плетиво, шев,

дървено изделие и пр./ „От детските ръце - за животните с любов“.



Четириногите участници ще бъдат съдени от уважавани международни съдии - Златко Джокич – Сърбия и Тревор Хискок – Южна Африка. Организаторите от „Български киноложки клуб“ обещават богат награден фонд, томбола и много забавления за всички присъстващи. Най-младите водачи ще премерят сили в конкурсите „Дете с куче“, разделени в три възрасти.



За завършек на всеки от дните на състезания - ще има бляскава шоу програма “Best in Show” - избор на най-красиво куче на деня сред победителите по породи. А на финала, след 15ч. на 06.11 ще бъде отсъден и първенецът - „Supreme Best in Show”.



Поканени са както професионалистите, така и любителите – с куче или без. Родителите ще могат да срещнат децата си с най-изящните представители на породите в спокойна и весела обстановка. А стопаните на домашни любимци да разгледат изложението и да се запознаят с най-новото в храненето, отглеждането и груминга в България.



Повече за събитието и форма за участие ще намерите на страницата на организаторите от „Български киноложки клуб“ - https://kennelclub.bg/shows/309/national-dog-shows-plovdiv-05-11-2022-06-11-2022