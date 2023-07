Броени часове остават до концерта на метъл идолите от Soulfly. Момчетата пристигат за първи път в Пловдив, за да отвеят главите на феновете. Те ще представят зрелищно шоу на Летния театър в града под тепетата в събота. Бразило-американската банда идва в състав: Max Cavalera – вокал, китари; Zyon Cavalera – барбани, перкусии; Mike Leon – бас, бек вокали и Mike DeLeon – китара, бек вокал;



Концертът на Soulfly е част от европейското им турне, в подкрепа на последният им албум "Totem", издаден на 5 август 2022 г.



График:



19.00 часа – отваряне на врати

20.00 часа – Last Hope

21.00 часа - Soulfly



Концертът се осъществява в партньорство с община Пловдив и е част от форума "Music of the Ages".



Специално за феновете, фронтменът Макс Кавалера отправи кратко послание, в което заявява, че предстои велико шоу с най-големите хитове на групата. Видеото може да видите по-долу.