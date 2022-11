Два дни бляскаво шоу с кучета в "Колодрума"

Двудневен празник за най-добрия приятел на човека започва в многофункционалната спортна зала "Колодрума" в Пловдив. Днес и утре жители и гости на града, както и собственици на кучета, ще могат да се насладят, а и да участват в две есенни национални киноложки изложби. Освен това в залата ще има изложение на десетки фирми от бранша. В събитието ще участват хора и домашни любимци от цяла България. По традиция четириногите участници ще бъдат съдени от уважавани международни съдии. Този път те са Златко Джокич от Сърбия и Тревор Хискок от Южна Африка.

Организатор на двудневния кучешки празник в "Колодрума" е „Български киноложки клуб“. Оттам обещават богат награден фонд, томбола и много забавления за всички присъстващи. Най-младите водачи ще премерят сили в конкурсите „Дете с куче“, разделени в три възрасти. За завършек на всеки от дните на състезания ще има бляскава шоу програма “Best in Show” - избор на най-красиво куче на деня сред победителите по породи. А на финала, който ще бъде поставен след 15 часа в неделя, ще бъде избран и първенецът - „Supreme Best in Show”. Поканени са както професионалистите, така и любителите - със куче или без. Родителите ще могат да срещнат децата си с най-изящните представители на породите в спокойна и весела обстановка, а пък стопаните на домашни любимци - да разгледат изложението и да се запознаят с най-новото в храненето, отглеждането и грууминга.

Посетителите ще имат възможност да се насладят или да се включат в конкурсите "Млад водач", "Развъдна двойка", "Развъдна група", "Група на потомците", а сред кучетата ще се изберат най-красивите бебета, дребни екземпляри, ветерани и т.н.

Kиноложкият празник е продължение на уникалното изживяване от изложбите в края на май. Тогава отново зала „Колодрума“ подслони стотици кучета за събитие под наслов „Всичко за кучето“. Пловдивчани и гости на града имаха уникалния шанс да наблюдават национална и специализирани изложби за расови кучета, грууминг шоу и демонстрации, както и лекции, посветени на развъждането и домашната грижа за кучетата. Съдиите, поканени да направят изключително трудния подбор на събитието тогава бяха специалистите Рафаел Мало Алкрудо от Испания и Аугустин Йонеску от Румъния. Кучето Лили, порода планинско бернско куче на 6.5 години, стана големият победител в двудневните киноложки празници през май. За приз в отделните категории се състезаваха 300 кучета от 9 държави.

Още тогава организаторите на събитието останаха впечатлени от "Колодрума", атмосферата и отношението на ръководството, което пък стана причина веднага да заявят половин година по-рано, провеждането на двудневния киноложки празник този уикенд.