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Днес ще се радваме на истинска пролет

  • 06:00, 24.03.2024
  • 06:37, 24.03.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/dnes-shte-se-radvame-na-istinska-prolet Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Добро утро!

В неделния ден в Пловдив ще се радваме на истинска пролет. Синоптиците обещават до 20 градуса максимални стойности.

Въпреки това утрото ще остане сравнително хладно - около 3 градуса, но ще бъде слънчево през целия ден. Подобно ще бъде времето и в Хасково, и в Пазарджик.

В Смолян сутринта стойностите ще бъде хладна – около минус 2 градуса под нулата, но и там следобедът ще донесе слънце и максимални около 13 градуса.  

 

 

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времето прогноза пловдив март слънце
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