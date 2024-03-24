Днес ще се радваме на истинска пролет
- 06:00, 24.03.2024
- 06:37, 24.03.2024
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Добро утро!
В неделния ден в Пловдив ще се радваме на истинска пролет. Синоптиците обещават до 20 градуса максимални стойности.
Въпреки това утрото ще остане сравнително хладно - около 3 градуса, но ще бъде слънчево през целия ден. Подобно ще бъде времето и в Хасково, и в Пазарджик.
В Смолян сутринта стойностите ще бъде хладна – около минус 2 градуса под нулата, но и там следобедът ще донесе слънце и максимални около 13 градуса.
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