Днес се радваме на слънцето, но утре ...
- 31.08.2021 | 06:00
- 616 прегледа
- 0 коментара
Времето днес ще бъде топло, слънчево, с умерен летен вятър и по-хладни сутрини. На Черноморието туристите ще се радват на приятен плаж , при много подходящи температури до 28 - 29 градуса и морска вода до 27.
В Пловдив отново ще е топло, до 26 градуса. В Пазарджик денят е почти същият, а най-горещо ще е в Хасково - до 30 градуса. В Смолян се очаква облачно, със слаб дъжд до 22 градуса.
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни