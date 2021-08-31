Днес се радваме на слънцето, но утре ...

Времето днес ще бъде топло, слънчево, с умерен летен вятър и по-хладни сутрини. На Черноморието туристите ще се радват на приятен плаж , при много подходящи температури до 28 - 29 градуса и морска вода до 27.

В Пловдив отново ще е топло, до 26 градуса. В Пазарджик денят е почти същият, а най-горещо ще е в Хасково - до 30 градуса. В Смолян се очаква облачно, със слаб дъжд до 22 градуса.





