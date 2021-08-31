Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Днес се радваме на слънцето, но утре ...

  • 31.08.2021 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/dnes-se-radvame-na-slanceto-no-utre Marica.bg
  • Marica.bg
  • 616 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
   Снимка: Наташа Манева

Времето днес ще бъде топло, слънчево, с умерен летен вятър и по-хладни сутрини. На Черноморието  туристите ще се радват на приятен плаж , при много подходящи температури до 28 - 29  градуса и морска вода до 27.

В Пловдив  отново ще е топло, до 26 градуса. В Пазарджик  денят е почти същият, а най-горещо ще е в Хасково - до 30 градуса. В Смолян се очаква облачно, със слаб дъжд  до  22 градуса. 

 



пловдив слънце температури времето лято топло
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?

Резултати

Пловдив през годините

Виж всички
Виж всички