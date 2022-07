Магичният фестивал "Solar Plovdiv" e част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата

Пловдив ще бъде домакин на най-мащабното електропарти, което някога е правено в града и страната. Купонът започва тази вечер от 20 часа на Гребната база и всички са поканени, без изключение. Зад пулта застава не кой да е, а петкратният носител на титлата DJ номер 1 в света Армин ван Бюрен.

Това ще е първо участие на легендарния холандец в България след незабравимата му поява в столицата с "ARMIN ONLY Embrace" през 2016. Вече 6 години многобройните му фенове очакват завръщането на недостижимия Бюрен и ето че този момент настъпи благодарение на създателите на най-успешните фестивали и клубни събития за електронна музика "Yalta club" и най-мащабната българска промоутърска компания "Fest Team". Участието на суперуспешния диджей е в рамките на събитието "Solar Plovdiv 2022". Фестивалът бе открит вчера с хип-хоп звездата Skepta, който подгря подобаващо сцената на Гребната за днешния ден.

Музиката е универсална религия. Това мотото, което важи с пълна сила за холандеца, известен със зрелищните си спектакли. Той е боготворен из целия свят. И няма как да е иначе, когато през годините е постигнал всичко сам, гонил е успеха до дупка и е работил с изключителни звезди от необятния музикален небосклон.

Роден в Холандия, Армин се увлича по електронните звуци още от малък, а на 14 вече започва и да прави музика. През годините той работи с изпълнители като Nadia Ali, Justine Suissa и Gabriel & Dresden, както и с някои от най-големите имена сред диджеите като Tiesto и Fedde Le Grand. Предаването му "A State of Trance" печели наградите за „Най-добро радио шоу”, а самият Бюрен е обявен за DJ номер 1 в "DJ MAG Top 100". Пет пъти! Многобройните му участия включват места като "Ushuaïa Ibiza Beach Hotel", клуб "Hï Ibiza" и много други и фестивали като Tomorrowland (Белгия), Electric Daisy Carnival (Лас Вегас, Ню Йорк), Untold Festival (Румъния), Ultra Music Festival (Маями) и събития из целия свят. Днес диджеят пък идва в сърцето на Пловдив, за да направи това, което умее най-добре - да кара хората да се забавляват по неподражаем начин, след което спомените да живеят вечно.

Завладяващата страст на Армин към електронната музика и уникалния подход към това, което прави, са вдъхновение за много хора, както в професионален, така и в личен план. Някои от творбите му „Communication“, „Burned With Desire“, „Blue Fear“, „Shivers“ и „Yet Another Day“ издържат на изпитанието на времето и продължават да въздействат на публиката и сега, а „This Is What It Feels Like“ му печели и номинация за Грами през 2014 г.

Самият Бюрен влиза в музиката вдъхновен от Жан-Мишел Жар. Пленен от магията и космоса на електронната музика, холандецът се изявява като диджей още докато е студент. Четири пъти седмично застава зад пулта в местен клуб, воден от желанието да се усъвършенства и да владее публиката. Бюрен следва право в родната си страна. Завършва през 2004 г. Въпреки че е имал възможността да си гарантира сигурно бъдеще и доходоносна кариера обаче, той избира пътя на професионален музикант и сбъдването на детската му мечта. Успехът му е мълниеносен. Не след дълго името му добива изключителна популярност, а всяко негово обявено шоу се разпродава за часове.

През 2009 г. Бюрен се врича във вечна вярност на дългогодишната си приятелка Ерика. Две години по-късно му се ражда дъщеря, която носи името Фена. През лятото на 2013 г. пък на бял свят се появява още един млад наследник в музикалното семейство - момчето Реми. Гордият татко постига всичко, което винаги е искал - страхотно семейство и зашеметяваща кариера. Световноизвестен диджей, продуцент на звукозаписи и ремиксьор завладя върха и вече десетилетия не слиза от там. Бюрен има куп награди и международни признания в кариерата си. През 2011 г. той е назначен за офицер от Ордена на Оранж-Насау, основан от холандската кралица регент Ема, за огромните му заслуги към музиката в световен мащаб.

Магичният фестивал "Solar Plovdiv" e част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата. Целта на събитието е да създаде уникално културно преживяване на открито през летния сезон, което да привлече между 5000 и 8000 души на възраст 18-40 години в Пловдив. Успехът на проекта е в комбинацията между световноизвестни DJ и незаменимата атмосфера на събитието на открито.