Дискозвезда от 90-те Haddaway ще нажежи до червено Античния театър в Пловдив с най-големите си хитове. Гостуването му в града под тепетата е в рамките на двудневния фестивал Disco Music Fest - Back to the 80’s and 90’s, който ще се проведе за първи път.

Haddaway ще е черешката на тортата на откриването на събитието, което ще е на 11 юни от 20.30 часа с вход свободен. Всички желаещи да присъстват могат да вземат своите покани на касата на „МаскАрт“ в Дом на културата „Борис Христов“ и от Билетния център пред Общината. В концерта ще вземат участие познати и любими български лица от формата „Гласа на България“ ​- Александра Иванова заедно с DJ Maxman и финалистът Калоян Николов с банда. Те ще разлюлеят сцената на Античния театър, като ще предизвикат публиката да танцува и да се забавлява. След взривоопасните им изпълнения ще дойде ред и за Haddaway, който ще изпълни на живо хит сингъла от 1993 г. What Is Love, също Rock My Heart, I Miss you, Life, както и много други свои хитове.





Кулминацията на фестивала е на следващия ден, 12 юни. Тогава от 20.30 часа на сцената ще стъпи световноизвестната соул фънк група Kool & The Gang.