Летният културен афиш до юли започва с „Франкофоли“ и завършва с Hills оf Rock на Гребната база

“Да си оближеш пръстите!“. Така пловдивските меломани коментират летния културен афиш в града под тепетата, който е толкова дълъг, че на човек няма да му стигне един час, за да прочете. Събитията са почти ежедневни, а пред пловдивчани изниква дилемата – на фестивал и концерт, или пък на море?

Да, някои ще каже „Защо не и двете?“, но трябва да знае, че най-дългоочакваните събития са именно в разгара на летния сезон. Така че, или морето ще отиде за октомври за истинските ценители на качествената музика, или просто ще остане за догодина. Възможно е и вмъкването на лятна ваканция до морските вълни из пролуките в афиша, но това ще изисква майсторска точност, дисциплина и екстремна логистика. Предстоящите събития, които обхващат периода юни-септември, са изключително пъстри и се вписват в категорията „за всекиго по нещо“.





Още тази вечер стартират два интересни и любими фестивала. Първият е „Франкофоли“, който в рамките на два дни ще превземе пространството на Гребната база и ще донесе купонджийско настроение. За първия фестивален ден – тази вечер, началото ще поставят Иво Димчев, а след него и Nouvelle Vague - страхотна френска група с множество награди и с участие на почти всички световни фестивали.

След това ще представи обичаната в България Ищар, френският диджей и рапър Willy William. Фестивалната вечер ще завърши с пионерите на електро суинг звученето - Parov Stelar. На 22 юни програмата на Гребната база стартира с Alexis Carlier и група Deluxe, след тях на сцената ще се качи Барбара Прави, която стана втора на „Евровизия“ през 2021 г. Фестивалът за тази година ще затворят „френската Бионсе“ – NEJ и английското трио Rudimental.





Тази вечер стартира и тридневният S’cool Rock Fest – фестивалът за ученически рок банди. Той ще се проведе на Plovdiv Stage Park. Входът е свободен. И през трите дни програмата ще стартира около 16 часа и ще приключва към 23 часа. Kато съпътстваща програма ще се проведат дневни китарни клиники и открити уроци, които имат за цел да подкрепят, развият и насърчат младите музиканти. 20 млади банди и три хедлайнерски групи са част от афиша. Три от ученическите групи участници на миналогодишното и на тазгодишното издание - Death Row, Coven 5 и Рибка, са одобрени да участват и на предстоящия рок фестивал „Hills of Rock“, за който ще стане дума след малко.

На 22 юни на Бунарджика пък ще се проведе първото издание на Plovdiv House Festival. Фестивалът ще продължи до около 23:30 ч., след което празненствата ще се преместят в клуба и ще продължат до ранните часове на 23 юни.

Тази година фестивалът ще бъде озарен от електризиращото присъствие на Aaron Sevilla, който е основен гост и централна фигура. Като забележителен участник на международни фестивали като Ultra Music Festival и Burning Man, Sevilla е готов да донесе своята жизнена, енергична музика в Пловдив. Част от програмата са също Dimo (BG), Diass, Vera Russo, Vaello, ALX.CUЕ.



Магията на джаз музиката ще завладее пространството в обновената градска градина на ул. „Христо Г. Данов“ на 22 и 23 юни. В първото издание на фестивала на "JazzTopia" любителите на музикалния жанр ще чуят едни от най-обичаните български и гръцки музиканти. Концертите са с вход свободен. Фестивалът започва в събота от 18.30 часа с авторския проект на Преслав Пеев “Flip-Flop”. Заедно с Иван Мелин - тромбон, Кирил Илчев на барабаните и Христо Минчев на контрабаса той ще представи осем авторски парчета от новия си албум. Освен преподавател по саксофон и джаз импровизация Преслав е част от групата “Керана и Космонавтите”, както и Биг Бенд Пловдив. Същата вечер от 19.45 Михаил Йосифов ще покаже таланта си да събира на едно място млади и обещаващи музиканти. Този път секстетът на Йосифов включва репертоар от джаз, фънк и боса нова пиеси под мотото „Новините в джаза“. Към тях ще се присъединят Вики Алмазиду и част от нейните студенти от Нов български университет. В 21.30 финалистката от Гласът на Гърция (2020) Александра Сиети ще се представи с формацията Souled Out , с която покорява публиката не само в родната Гърция, но и Европа. Неделните джаз концерти започват от 18 часа с пловдивския квартет Suspended Fourth. Възпитаниците на НУМТИ „ Добрин Петков“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ ще изпълняват пиеси на именития си съгражданин Милчо Левиев. Веднага след тях от 19.15 часа Eliya Todorova & Live Band ще допълни звученето на джаза с Soul&RNB и модерна поп музика. Джаз с рок, фюжън и източни мотиви от Ангел Демирев, Валери Цанков и Джанер Каптан очакват публиката от 20.30 часа. Финалът на първото издание на фестивала ще сложат Мирослав Турийски и Александър Леков с техните авторски композиции.

На 23 и 24 юни градът под тепетата отново ще стане столица на диското. Летен театър „Бунарджика“ ще приюти Disco Music Fest. В тазгодишното издание са включени големи звезди от близкото минало. В първия ден на сцената ще се качат SNAP и East17, a вторият ден меломаните ще се радват на Dr. Alban и No Mercy.





Без почивка за меломаните, още на следващия ден стартира фестивалът Opera Open 2024. Мащабното събитие отбелязва 70-годишнината от създаването на Операта със силно международно съдържание и жанрово разнообразие. Съвременната визия и високото професионално ниво на спектаклите със солисти, оркестър, хор и балет на Опера Пловдив в съчетание с уникалните дадености на Античния театър привличат все повече чуждестранна публика и развиват международен оперен туризъм. Официалното откриване е на 25 юни от 21 часа с Гала на Аида Гарифулина. Програмата, която ще продължи до 15 септември, включва „Турандот“, „Кармен“, „Ромео и Жулиета“, „Исус Христос Суперзвезда“, „Семейство Адамс“, гала концерт в чест на Райна Кабаиванска и много други.

Международният фестивал за франкофонска песен "Златен ключ" - Пловдив пък ще очаква вярната си публика на своето 21-во издание, което започва на 28 юни. Мястото отново е Дома на културата „Борис Христов“. Тази година духът на Фестивала ще бъде свързан с „шоколад и шансони“, тъй като френският майстор Венсан Гайо ще представи и предложи специални шоколади и сладки лакомства, от които обещава, че не се пълнее. По традиция, Фестивалът ще бъде открит от Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, в присъствието на много официални френски и български гости.

Посетителите ще се насладят на концерт на Антония Маркова, първият лауреат на този международен форум. Вторият концерт ще е на талантливите братя близнаци от дуета “Jessandwest”, много известни вече във Франция, които са подготвили нова и атрактивна програма за участието си в Пловдив.





Фестивалът е под мотото „Празник на музиката” и както по цял свят, той се прави с изключителното съдействие на местните общини. Концертите са с вход свободен.

Всичко това, плюс още редица събития са част само от афиша за оставащите дни до края на юни.





Юли също не отстъпва. Сред големите фестивали, които публиката в Пловдив очаква е Hills Of Rock. Форматът му тази година е тридневен, а мястото – добре известно, а именно Гребната база. Феновете на рок и метъл музиката ще изживеят истински празник от 25 до 27 юли. Хедлайнерът, който ще запали сцената в първия фестивален ден е иконичната група КoЯn. На 26 юли фестивалът ще представи вторият хедлайнер - Bring Me The Horizon. Последната основна група - за третия фестивален ден, са шведските супергерои от Amon Amarth. На 25, 26 и 27 юли 2024, освен световните артисти на основната сцена, на Гребната база в Пловдив ще има и още две партньорски сцени, където ще се изявят едни от най-интересните и любими артисти от българска музикална сцена, ще има и любопитни международни включвания.





На 29 юли ще стартира и Международният фолклорен фестивал. Той е част от Календара на културните събития на Общината и в него всяка година се включват фолклорни колективи от цял свят, представящи с много красота, талант и добро настроение незабравима феерия от цвят и ритми.





Междувременно през юли има много концерти, които не влизат във фестивалния формат. Умберто Тоци ще радва публиката на Античния на 28 юли, джаз и соул легендата Грегъри Портър се завръща за концерт на 24 юли, на същата сцена. Там ще омае публиката и суперзвездата на гръцката музика Михалис Хаджиянис на 8 юли. Предстоят още концерти от турнета на БГ звезди, в това число Мария Илиева и група „Скандау“.

Август и септември също се задават зад ъгъла с десетки културни събития. И дилемата остава – море или фестивал?