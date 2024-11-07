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Дъждоприемните шахти в Пловдив ще бъдат почистени по график от 11 до 15 ноември

  • 18:45, 07.11.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/dajdopriemnite-shahti-v-plovdiv-shte-badat-pochisteni-po-grafik-ot-11-do-15-noemvri Marica.bg
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Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

 

На 11 ноември (понеделник): бул. "Васил Априлов" - от пл. "Гарата" до бул. "Марица-юг", ул. "Любен Каравелов", ул. „Васил Левски“

На 12 ноември (вторник): бул. "Руски", ул. "Иван Вазов", бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до  кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“ източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул.“Източен“ до  бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“  от  бул. „Освобождение „/северна страна/

На 13 ноември (сряда): бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав", бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи

На 14 ноември (четвъртък): бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав",  бул. „ Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов“

На 15 ноември (петък): бул. "Княгиня Мария Луиза" – от ул. "Гладстон" до бул. "Източен", ул. "Гладстон", бул. "Източен" - западно платно, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „ Д.Талев“, ул. „Даме Груев“.

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график дъждоприемни шахти улици пловдив квартали почистване
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