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Дъждоприемните шахти ще бъдат почистен по график от 25 до 29 ноември в Пловдив

  • 18:30, 22.11.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/dajdopriemnite-shahti-shte-badat-pochisten-po-grafik-ot-25-do-29-noemvri-v-plovdiv Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Дъждоприемните шахти ще бъдат почистен по график от 25 до 29 ноември в Пловдив 

 

25 Ноември (понеделник):

Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Руски", бул."Шести септември", бул."Копривщица", бул."Марица-юг", ул. „Коматевско шосе“


26 Ноември (вторник):

Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Цар Борис III Обединител", бул."Хр. Ботев", бул."Руски", ул."Гладстон", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“


27    Ноември (сряда):

Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Менделеев", бул."Асеновградско шосе", бул."Цар Симеон", бул."Найчо Цанов", бул."Хр. Ботев", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“


28    Ноември (четвъртък)

Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Г.Кондолов“


29    Ноември (петък):

Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Кукленско шосе“

 

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график дъждоприемни шахти улици пловдив квартали почистване
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