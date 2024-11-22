Дъждоприемните шахти ще бъдат почистен по график от 25 до 29 ноември в Пловдив
- 18:30, 22.11.2024
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Дъждоприемните шахти ще бъдат почистен по график от 25 до 29 ноември в Пловдив
25 Ноември (понеделник):
Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Руски", бул."Шести септември", бул."Копривщица", бул."Марица-юг", ул. „Коматевско шосе“
26 Ноември (вторник):
Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Цар Борис III Обединител", бул."Хр. Ботев", бул."Руски", ул."Гладстон", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“
27 Ноември (сряда):
Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Менделеев", бул."Асеновградско шосе", бул."Цар Симеон", бул."Найчо Цанов", бул."Хр. Ботев", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“
28 Ноември (четвъртък)
Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Г.Кондолов“
29 Ноември (петък):
Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Кукленско шосе“