Дъждоприемните шахти ще бъдат почистен по график от 25 до 29 ноември в Пловдив

25 Ноември (понеделник):

Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Руски", бул."Шести септември", бул."Копривщица", бул."Марица-юг", ул. „Коматевско шосе“



26 Ноември (вторник):

Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Цар Борис III Обединител", бул."Хр. Ботев", бул."Руски", ул."Гладстон", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“



27 Ноември (сряда):

Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Менделеев", бул."Асеновградско шосе", бул."Цар Симеон", бул."Найчо Цанов", бул."Хр. Ботев", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“



28 Ноември (четвъртък)

Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Г.Кондолов“



29 Ноември (петък):

Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Кукленско шосе“