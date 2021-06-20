Дъждът не спира, поне ще е топло

Добро утро, дъждът няма да пощади Пловдив и днес. Времето остава без особена промяна, като градусите ще достигнат до 26-27. Иначе казано, разхождайте се близо до дома.

Подобно ще е времето в целия регион - Пазарджик, Хасково и Кърджали. В Смолян също ще вали, но ще бъде по-хладно - до 20 градуса.

Не става за море, където също ще вали, а градусите ще са 22-32. Дъжд ще има над цяла България.