Дъждът не спира, поне ще е топло
- 20.06.2021 | 06:00
- Marica.bg
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Добро утро, дъждът няма да пощади Пловдив и днес. Времето остава без особена промяна, като градусите ще достигнат до 26-27. Иначе казано, разхождайте се близо до дома.
Подобно ще е времето в целия регион - Пазарджик, Хасково и Кърджали. В Смолян също ще вали, но ще бъде по-хладно - до 20 градуса.
Не става за море, където също ще вали, а градусите ще са 22-32. Дъжд ще има над цяла България.
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