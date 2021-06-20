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Дъждът не спира, поне ще е топло

  • 20.06.2021 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/dajdat-ne-spira-pone-shte-e-toplo Marica.bg
  • Marica.bg
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Добро утро, дъждът няма да пощади Пловдив и днес. Времето остава без особена промяна, като градусите ще достигнат до 26-27. Иначе казано, разхождайте се близо до дома. 

Подобно ще е времето в целия регион - Пазарджик, Хасково и Кърджали. В Смолян също ще вали, но ще бъде по-хладно - до 20 градуса.

Не става за море, където също ще вали, а градусите ще са 22-32. Дъжд ще има над цяла България.

 

 

Пловдив времето дъжд Смолян Хасково Пазарджик
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