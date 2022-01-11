Дъжд и сняг над Пловдив, градусите падат още
- 11.01.2022 | 06:00
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Ще бъде облачно и през целия ден ще вали дъжд и мокър сняг. Температурите ще варират от -1 до 6 градуса. В Хасково също ще е облачно, с валежи от мокър сняг, градусите ще достигнат 9. В Пазарджик термометърът ще сочи най-много 5.
В планините температурите ще паднат до минус 6 градуса. По Черноморието ще е облачно и студено, но без валежи. Температурите - от минус 1 до 6 градуса.
Максимални температури:
Пловдив – 6
Пазарджик – 5
Смолян – 1
Стара Загора – 8
Хасково – 5
Кърджали – 8
Благоевград – 5
София – 3
Видин – 3
Плевен – 2
Велико Търново – 3
Русе – 2
Варна – 6
Бургас – 7
Утре слънцето ще се покаже, но както се случва при ясно време, ще бъде по-студено. Утрото ще започне при 7 градуса под нулата, а през деня живакът ще се покачи най-много 2 градуса.
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