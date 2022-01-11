Дъжд и сняг над Пловдив, градусите падат още

Ще бъде облачно и през целия ден ще вали дъжд и мокър сняг. Температурите ще варират от -1 до 6 градуса. В Хасково също ще е облачно, с валежи от мокър сняг, градусите ще достигнат 9. В Пазарджик термометърът ще сочи най-много 5.

В планините температурите ще паднат до минус 6 градуса. По Черноморието ще е облачно и студено, но без валежи. Температурите - от минус 1 до 6 градуса.

Максимални температури:

Пловдив – 6

Пазарджик – 5

Смолян – 1

Стара Загора – 8

Хасково – 5

Кърджали – 8

Благоевград – 5

София – 3

Видин – 3

Плевен – 2

Велико Търново – 3

Русе – 2

Варна – 6

Бургас – 7

Утре слънцето ще се покаже, но както се случва при ясно време, ще бъде по-студено. Утрото ще започне при 7 градуса под нулата, а през деня живакът ще се покачи най-много 2 градуса.