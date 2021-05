Чудовищният глас на Рони Ромеро превзема Пловдив тази вечер

Are you ready to rock? Този въпрос ще зададе на феновете на рока в Пловдив настоящият вокал на рок титаните "Rainbow" Рони Ромеро. За четвърти път тази вечер чилийският мощен глас ще превземе града под тепетата. Концертът, който е тази вечер от 20 часа в зала С.И.Л.А., е част от турнето на проекта на д-р Милен Врабевски "Intelligent Music Project", озаглавено "The Creation tour".

Поводът е премиерата на новия шести албум - "Тhe Creation". Чилиецът триумфира като част от последния албум "Life motion", който се превърна в хит както в България, така и в чужбина. Пловдивската публика се срещна за първи път с Ромеро по време на фестивала "Hills Of Rock" през 2019-а, който отвя косите на металягите с изпълнения на Дио под съпровода на китарите на родната рок група "Еридан".





Добрите новини за феновете на твърдия саунд не свършват дотук. Концертът, част от турнето "The Creation Tour 2021", стартиращо от Пловдив, ще събере на една сцена също Боби Рондинели - барабаниста, участвал в едни от най-емблематичните албуми на "Rainbow" и "Black Sabbath", както и вокалистът на "Nazareth" Карл Сентънс. Рамо до рамо със световните звезди ще бъдат добре познатите Стоян Янкулов - Стунджи, Бисер Иванов, Славин Славчев, Ивайло Звездомиров, Боби Косатката, Лина Никол, Иво Стефанов и Самуел Ефтимов.

Концертът в зала С.И.Л.А. и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и Общинския институт „Старинен Пловдив“.