46
Подай сигнал Профил

Чудно време в Пловдив, вижте къде ще бъде най-горещо

  • 06:00, 29.09.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chudno-vreme-v-plovdiv-vijte-kade-shte-bade-nay-goreshto Marica.bg
  • 178
  • 0
Принтирай
   Снимка: Наташа Манева

Топлото време ще се задържи и днес. Денят ще бъде ясен и слънчев. Максимални температури за Пловдив и Пазарджик 25-27 градуса, а най-топло ще бъде в Хасково и Ямбол, където живакът ще мине 30 градуса.

Валежи в Пловдивско са малко вероятни. Температурите през нощта ще бъдат около 13 градуса.

времето прогноза дъждове лято жега
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?

Резултати