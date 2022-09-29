Чудно време в Пловдив, вижте къде ще бъде най-горещо 06:00, 29.09.2022 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chudno-vreme-v-plovdiv-vijte-kade-shte-bade-nay-goreshto Marica.bg Marica.bg 178 0 Принтирай Снимка: Наташа Манева Топлото време ще се задържи и днес. Денят ще бъде ясен и слънчев. Максимални температури за Пловдив и Пазарджик 25-27 градуса, а най-топло ще бъде в Хасково и Ямбол, където живакът ще мине 30 градуса. Валежи в Пловдивско са малко вероятни. Температурите през нощта ще бъдат около 13 градуса.