Чудно време в Пловдив, вижте къде ще бъде най-горещо

Топлото време ще се задържи и днес. Денят ще бъде ясен и слънчев. Максимални температури за Пловдив и Пазарджик 25-27 градуса, а най-топло ще бъде в Хасково и Ямбол, където живакът ще мине 30 градуса.

Валежи в Пловдивско са малко вероятни. Температурите през нощта ще бъдат около 13 градуса.