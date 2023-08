Десетки котки – дивни, породисти и рядко срещани у нас – окупираха днес „Колодрума“. Спортната зала се препълни още преди обяд с деца и възрастни, всички до един - любители на четириногите домашни любимци. Атракцията привлече не само пловдивчани, но и туристи.

Стопаните на красивите и обгрижвани като човешки същества писани не спират да ги хвалят, а журито прецизно преглежда всяка котка , проверява уменията и рефлексите, за да определи обективно кои си заслужават награди. Една от гигантските котки, подобна на куче, е докарана в количка в залата.

Децата с възторг търчат из залата, за да се полюбуват на всички четириноги. По-смелите се редят на опашка пред момичета, които рисуват личицата им като котки.

Международната изложба на котешкия свят е организирана от Федерацията по фелинология и Община Пловдив в партньорство с Български киноложки клуб. Провежда се днес и утре от 10 до 17 часа.

За вход не се плаща, а собствениците на котките любезно обясняват на децата с какво ги хранят и какви навици имат.

Около 150 домашни любимци се състезават за титлата Best of best .Освен от различни краища на България котки от различни краища на България, са докарани на изложбата от Румъния, Гърция, Молдова, Украйна.

Четирима международно признати съдии от Чехия, Литва, Беларус и Румъния ще оценяват писаните.

От Община Пловдив допълват, че освен чисто състезателен характер изложбата предоставя възможност на участниците и посетителите да си направят контакти между професионалните развъдници и любителите, а също така да получат повече информация, свързана с правилното хранене, отглеждане и обгрижване на домашен любимец. Организаторите са се погрижили да покажат и най-новите храни, аксесоари, уреди за дома и козметика за котките.

Снимки от Валентина Биларева