Чистят дъждоприемните шахти от 29 юли до 2 август, вижте графика
- 16:20, 26.07.2024
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Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817.
Ето работния график на екипите::
На 29 юли (понеделник): район „Централен“ – пространството между бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“ и бул. „Шести септември“; ул. „Коматевско шосе“.
На 30 юли (вторник): район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“ и бул. „Шести септември“; ул. „Кукленско шосе“.
На 31 юли (сряда): район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Васил Априлов“ и ул. „Гладстон“; ул. „Кукленско шосе“.
На 1 август (четвъртък): ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“, бул. „България“.
На 2 август (петък): бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, бул. „България“.