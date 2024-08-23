Чистят дъждоприемни шахти от 26 до 30 август ГРАФИК

Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и другата седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 26 Август (понеделник): Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Руски", бул."Шести септември", бул."Копривщица", бул."Марица-юг", кв. „Коматево“

На 27 Август (вторник): Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Руски", бул."Шести септември", бул."Копривщица", бул."Марица-юг", кв. „Коматево“

На 28 Август (сряда): Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Цар Борис III Обединител", бул."Хр. Ботев", бул."Руски", ул."Гладстон", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“

На 29 Август (четвъртък): Район "Централен" с вътрешни улици граници: бул."Менделеев", бул."Асеновградско шосе", бул."Цар Симеон", бул."Найчо Цанов", бул."Хр. Ботев", р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“

На 30 Август (петък): Район "Тракия" с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, бул. „Кукленско шосе“