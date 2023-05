Четете в "Марица": Телевизията на А1 поскъпва

В бурното море на българската политика и съдебна система имате отличен ориентир - новия брой на вестник "Марица". Акцентите:

Който сее предатели в своята нива, жъне предателства

казва в интервю политологът Даниел Стефанов. "Не съм сигурен, че постоянното говорене публично за службите и обвиненията срещу тях са полезни. Ако все пак трябва да говорим какво да се направи там, очевидно е, че има нужда от реформа и то сериозна", казва още той.

"Радостин Василев е типът политик, който се търси от партиите", "За втори път опитват да ни натрапят мнозинство, което заобикаля нормалната човешка логика", са част от акцентите на интервюто.

Последна оферта към ПП: Габриел на първи пост в ротацията и експертен кабинет без Асен и Лорер

Изцяло експертен състав на правителството и Мария Габриел на първи пост като министър-председател в бъдещия кабинет с ротация на премиерите. Това ще е последното предложение, което ще бъде отправено към „Продължаваме промяната” от ГЕРБ-СДС след изтичането на скандалните записи за „изпирането на Борисов” и начина, по който трябва да се кадрува в службите.

Сега топката за реализирането на мандата отново е в „Продължаваме промяната”, откъдето трябва да се съгласят Асен Василев и Даниел Лорер да отпаднат от вече оповестения проект за състав на кабинета.

Телевизията на А1 поскъпва

Нови цени за телевизията на А1 влизат в сила от първи юли. С 1 лев (с ДДС) се увеличава месечната абонаментна такса на всеки един от допълнителните тв пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и HBO&Cinemax. Поскъпва също месечната абонаментна такса на основната ​тв услуга, която включва някой или някои от пакетите MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и/или HBO&Cinemax. От същата дата, също с левче, се променя цената на всеки един от допълнителните ​тв пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и HBO&Cinemax, както и основната тв услуга, в която е включен някой/и от тях.