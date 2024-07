Вижте какви са темите, които може да четете в утрешния брой на вестник "Марица":

Шофьори на бензинови коли пред бунт, не могат да минат прегледа

Новите правила за годишните технически прегледи хвърлиха в паника собственици на автомобили с бензинови двигатели. Масов​о те не успяват да покрият въведените норми, докато смятаните за далеч по-големи замърсители дизели на същата възраст и от същия клас минават с лекота. Обичайните трикове в пунктовете за фиктивни проверки пък вече не вървят, защото от 22 юли прегледите са дигитализирани и информацията отива директно към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Резултатите се отчитат изцяло електронно и не могат да бъдат преправени. Пунктовете, които не отговарят на новите изисквания, вече не могат да извършват ГТП.

Разкопките блокираха влаковете на Сточна гара

Античните гробове, намерени под Бетонния мост в Пловдив, блокираха за неизвестно време преминаването на влаковете в посоките Асеновград и Свиленград. Пътниците продължават да се качват и слизат на временна спирка на Сточна гара. Движението трябваше да бъде възстановено от 5 август, но това няма как да стане, защото строителите не могат да монтират новите релси, траверси и контактна мрежа.

Строителните работи са спрени заради три гроба, за които се предполага, че датират от края на трети век, но археологическите разкопки все още не са започнали.

ГТП като матура за шофьорите, обикалят сервизи, преди да се явят

Автомонтьорите в Пловдив повишиха почти двойно оборота си след въвеждането на новите, драстично завишени изисквания за преминаване през годишен технически преглед на колите, показа проверка на "Марица". Причината - страх, че на пункта за годишен технически преглед ще ги върнат и возилото им няма да издържи успешно теста.

"Дъщеря ми така се тресеше преди матурата, сега аз все едно отивам на изпит. На нея <210> плащах за частни уроци, а сега аз тичам по сервизи", описа с чувство за хумор ситуацията 50-годишният Яни Дамянов, който чакаше реда си пред пункт в "Кършияка".

Румен Дунев: Калпаво гориво може да провали нова бензинова кола при тест

Дизелите минават, защото при тях се мерят само фините прахови частици, не и другите газове. Когато един дизелов автомобил не е манипулиран и е в прилично състояние, той може и да не пали идеално, но да издържа на теста. Няма да мине такъв с премахнат DPF филтър, защото спира праховите частици. Не издържат и „чипосани“ автомобили, тъй като заради мощността им се впръсква много повече гориво и то отделя повече сажди. Тоест при дизела не влияят пропуски в изпускателната система. Ако след време се завишат условията, може би и там да се появят доста проблеми. Мерките са достатъчни към момента. Ще дисциплинират доста шофьорите. Винаги съм давал един пример - ако един автомобил е с повредена запалителна уредба и колата прекъсва, но върви, той няма да може да мине преглед, коментира Румен Дунев в интервю за „Марица”.

Наливат последната плоча на тунела под гарата

Последна покривна плоча на тунела под Централна гара започват да наливат днес строителите от фирма „Трейс Груп Холд”, които изпълняват проекта на НКЖИ за реконструкция на жп възел Пловдив. От ранна сутрин бетонни помпи ще окупират колелото откъм бул. „Васил Априлов”, където излиза подлезът.

„Работим по график. Кръговото кръстовище на бул. „Христо Ботев” с ул. „Иван Вазов” и бул. „Руски” ще бъде отворено за движение в началото на септември. На бул. „Васил Априлов” ще продължи изграждането на подхода към подземното съоръжение”, разказа за „Марица” инж. Николай Иванов, ръководител на проекта от „Трейс Груп Холд”.

Ремонтират опасен пешеходен подлез и слагат камери

Ремонт на пешеходния подлез на кръстовището на Цариградско шосе и ул. „Ландос” започна район „Източен” със средствата, заделени от бюджета на Община Пловдив. „След завършването на строителните работи ще монтираме видеокамери, за да има повече сигурност за хората”, каза за „Марица” кметът на района Емил Русинов.

Подземното съоръжение е едно от седемте в района, но в годините назад беше доведено до плачевно състояние и пешеходците предпочитаха да минават отгоре, подлагайки се на риск.

Агент под прикритие заковал търговците на оръжие от Димитровград

Агент под прикритие на ГДБОП е заковал търговците на оръжие от Димитровград, потвърдиха пред „Марица“ запознати със случая.

Бившият полицай Димитър Кехайов - Македонеца (58 г.) и аверът му Николай Колев (42 г.) остават окончателно за постоянно в следствения арест, след като Окръжният съд в Хасково не уважи молбите им за по-лека мярка и потвърди определението на районните магистрати от Димитровград.

Македонеца и Николай се издънили тотално, след като вторият продал на 16-и т.м. в Първомай боен пистолет със заличени номера на антимафиот под прикритие.

Рязката промяна в температурата води до хипертонични кризи и стенокардии

При рязка смяна на ​времето, когато температурите се променят бързо и драстично, тялото ни може да се изправи пред различни предизвикателства. Има дни, в които разликите в градусите са 10-15. В ежедневието си често от комфортните 20-ина градуса в офиса, колата или домовете излизаме в жега, при която живакът удря стойности от 35-40 градуса. За ефекта от резките промени върху организма ни потърсихме коментар от д-р Атанас Парев, завеждащ Отделение по пулмология в болница „Свети Пантелеймон“.

Все по-малко нашенци тръгват на гурбет

Все по-малко българи имат желание да работят в чужбина. Това показват данните за България от Decoding Global Talent 2024 - съвместно уебпроучване на The Boston Consulting Group (BCG), The Network и The Stepstone Group. Jobs.bg е партньорът на проучването на BCG за България. Целта на изследването е да покаже къде хората искат да се преместят, за да работят, и защо.

Резултатите за България показват, че едва 7% от участниците в проучването имат активно желаниe да работят в чужбина. За сравнение по данни на същото проучване, проведено през 2020-а, активно желаещи да работят зад граница са били 14%, а през 2018-а - 40%.



Баскетболният Локомотив с нови шефове, визия, играчи и обща цел – титлата

Общинският екссъветник Евелин Парасков е новият председател на баскетболен клуб Локомотив (Пловдив), стана ясно на пресконференция на клуба на "Лаута". Той сменя на поста Никола Владиков, който остава като член на Управителния съвет - в него влизат още Христо Христев, Атанас Нейков и Петър Иванов.

Целта пред отбора е да спечели второто ниво на българския баскетбол - ББЛ "А" група, и да влезе в НБЛ. През миналия сезон тимът завърши 6-и в ББЛ. Новият треньор е Димитър Чанков, който изведе през миналия сезон Хебър до шампионската титла в ББЛ, а с него в Локомотив идва и голяма част от отбора.