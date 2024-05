Четете в "Марица": Съдбата целуна Пловдив 3 пъти за 3 дни

Уикенд броя на в. "Марица" идва с огромна доза вълнуващи събития. Вижте акцентите:

Съдбата целуна Пловдив 3 пъти за 3 дни

- Господи, не ти ли омръзна пловдивчани да печелят всичко?

- Какво лошо, бе майна!

Така звучи най-актуалният виц след като в три последователни дни пловдивчани са номер 1 в най-гледаните надпревари в държавата. Първо в понеделник актьорът Владимир Зомбори отнесе всички във финала на тв шоуто "Като две капки вода". Майната с унгарска кръв, внук на любимия сладкар на цар Фердинанд, вдигна на крака 11 хиляди в зала "Арена София" и си тръгна с нова кола. Последният му номер беше да влезе в кожата на Фреди Меркюри, но и с предишните си превъплащения показа, че няма равен. Зомбори даже се замисли дали да не подкара певческа кариера, от която явно се печели повече, отколкото от театър и кино, където Владо е звезда.

/Още за успехите на пловдивчани четете в темата на „Марица” /

62-годишен на матура с абитуриентите

62-годишен „зрелостник“ ще се яви на матурата по български език и литература заедно с абитуриентите в Пловдив, които тази година навършват пълнолетие.

Около 300 ученици от випуск 2024 обаче няма да имат тази възможност – не са допуснати до държавния зрелостен изпит, защото са получили двойка за годината и не са успели да вземат поправителния изпит.

За матурата в Пловдивска област подадоха документи общо 4853-ма човека. От тях 348 са завършили предишни години. Както "Марица" писа, двама се възползват от дадената от тази година възможност за второ явяване в опит да повишат оценката си от първото и после да я ползват за кандидатстване във висше учебно заведение, без това да се отрази на успеха в дипломата им. Очаква се реално на изпита да се явят около 4560 души.

Инж. н.с. Нели Колева, нумеролог:

Вотът на 9 юни ще ни прати пак на избори още тази година

От нумерологична гледна точка 2024 г. е под засиленото влияние на цифрата 8, която се свързва с планетата Уран.

Аспектите на 2024 г. имат връзка и с планетата Сатурн, която се свързва с реда, стремежа към властване, надмощие, дори диктаторство. Това сочи, че коалиционните партньори трудно ще влизат в договорки и споразумения.

В съставните енергии на датата 09.06.2024 има активност само от годината. Денят на изборите 9, както и месец 6-и са цифри, които са енергийно затворени.

Номерът на бюлетината не може да даде точна информация коя партия ще спечели и кой ще бъде лидер в изборния ден. Но според анализите на числата по датата на вота можем да се ориентираме коя от партиите има повече предимства пред друга. Позитивен номер невинаги гарантирана победа, твърди Нели Колева в интервю за „Марица”..



Спецов отиде с ракийка при столетника бай Димитър

Студеното и мрачно време не спря шефа на Националната агенция по приходите Румен Спецов и той пристигна вчера по обяд на гости при столетника Димитър Кавгазов в родопското село Славейно. Още преди Гергьовден данъчен №1 в държавата обяви, че ще награди дядото, който е най-възрастният данъкоплатец в държавата. Бай Димитър стана известен, след като подаде данъчна декларация пред офиса на НАП - Смолян. В нея той вписа доходите си, получени от горско стопанство, включително и от събраните диворастящи билки, гъби и плодове.



4500 хайдути, гайдари, танцьори и певци се срещат на "Лаута"

Афишът на тридневното събитие е огромен. В народните веселби ще се включат Николай Славеев, оркестър „Млади тракийци“, формация „Наздравица“, ансамбъл „Тракия“, ансамбъл „Родопа“, „Големите гайди“, "ПостАр​" с танцова интерпретация на „Време разделно“, множество ансамбли, танцови и певчески състави, детски градини, училища и много други. Запазената марка на „Пловдивския събор“ - дългоочакваните големи хоротеки на открито, отново ще бъдат неразделна част от фестивала и ще дадат възможност на майсторите на народните танци да покажат уменията си през трите дни.



Панче Димитриев - ортопедът, който се превърна в модна икона

Той избира за своя професия хирургията, където е прецизен до съвършенство. Д-р Панче Димитриев владее скалпела на травматолога, ала в светските среди познават и другото му лице, а то е на инфлуенсър с харизмата на холивудска звезда. Стилът му на обличане отдавна го е издигнал до модна икона, а Instagram профилът му е впечатляващ урок по блясък.

Творец, който се чувства свободен и е труден за дефиниране ​- това е първото ни впечатление от авангардния ортопед. Такъв се оказва и домът му. Д-р Панче Димитриев отваря вратите на своя елегантен пентхаус (първо за „Марица“), за да ни разкаже как е „композирал“ най-личното си пространство. Посреща ни с усмивка на входа, с думите: Welcome to my happy place, my home (Добре дошли в моето щастливо място, в моя дом).



Пътешественикът поет Теодор Троев събра в стихове приключения и любови

През годините, в които пътува по света, освен статиите за различни медии, Теодор Троев издава няколко книги, свързани с пътешествията му, с интересни срещи и преживявания, с екзотични места и незабравими приключения.

В книгата си “Експедиция "Аргонавтика“ Теодор Троев разказва за най-интересните моменти от плаване по пътя на Аргонавтите. В документални филми и статии той представя пътешествието на Одисей, експедиция "Кирения", пробните плавания с "Трирема", Кръстоносния поход, експедиция "Пунт" и пътешествието "Папирела".





Най-добрите малки SUV - джипчета за делник и за празник

Малкият SUV е познат от 40-те години на миналия век благодарение на Willys Jeep и серия 1 Land Rover. И днес този клас коли са все толкова актуални. Лесно е да се разбере привлекателността им. Те са много компактни автомобили, които осигуряват завладяващ изглед към пътя, без да тежат като големите си „батковци“. Нито са толкова скъпи като мощните SUV. Доближават като икономия на разходите седаните или хечбековете. Което ги прави идеално решение за семейството. "Малките джипчета“, както биха ги нарекли някои, ставата и за града, и за ваканция, и за пикник през уикенда.