Мазоли и маникюри препъват вота с машина

Същата работа като банкомат. Само дето не ти пуска пари! Така коментираха гласуването с машина участниците в сухите тренировки, които се проведоха в кметството на районите "Източен" и “Южен“ вчера. И се пошегуваха, че ако пуска пари - щяха да се извият огромни опашки. За час и половина уменията си в двете кметства пробваха по 30 и 20 души. Повечето от тях бяха граждани, които са дошли до кметството по друга работа, но решиха да използват възможността.

Д-р Петър Москов: Носителят на промяната е само автентичното дясно без бивши партийни секретари в листите

Ние в политическия ни съюз „Национално обединение на десницата“ сме категорични, че в България имаме базов проблем с образованието и той се нарича базова неграмотност. На този фон всички разкази за дигитализация и приобщаване в училище, за подкрепа и разбиране са не просто безсмислени, те са вредни. За нас основното образование трябва да стане задължително, тоест трябва да има ясен текст в Конституцията, че основното образование в България е задължително.

След предупреждение от НАП, че ще запорира сметките на Общината, Пловдив плати 458 000 лв. за боклука на "Родопи"

Стари неуредени сметки са напът да скарат двете общини - Пловдив и "Родопи", ако проблемът не се реши чрез преговори. Администрацията на Пловдив беше принудена тези дни да се раздели с крупната сума от 458 000 лева, за да погаси задължението на "Родопи" от 2014 г. в държавния фонд към РИОСВ, където всяка година се отчисляват таксите за ползване на депата за твърди битови отпадъци. По закон оператор на сметището в Цалапица е Община Пловдив. Тя отговаря за цялата дължима сума към РИОСВ, ако някоя от другите общини не плати.

В началото на август пращат в историята пасарелката на „Модър-Царевец“

В началото на месец август пасарелката на „Модър-Царевец “, осигуряваща пешеходното преминаване между районите „Южен“ и „Западен“, ще бъде демонтирана. Дейностите по това са изцяло ангажимент и за сметка на НКЖИ, която вече е изготвила план за действие и промяна в разписанието на влаковете по жп линията Пловдив-София. Това съобщи кметът Здравко Димитров, който вчера инспектира строителните работи на обекта заедно със заместник-кмета по строителство Пламен Райчев.

Млади португалски специалисти по туризъм на стаж в Златоград

15 португалски младежи, на възраст между 18 и 21 години, са на 3-седмичен стаж в Златоград по програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“ в рамките на проект “The Challenges for Innovation and Sustainability in Tourism“. Българският партньор в проекта е Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ със седалище в град Варна и клон в град Златоград. 13 от участниците са в последен курс от професионално обучение по професията „Рецепционист“ и практикуват на сменен режим в хотел „Аква СПА Златоград“, хотел „Кристал“ и на рецепцията на Етнографския ареален комплекс в Златоград.

На фестивала в Кан объркаха пловдивчани с филмови звезди, търсят ги за автографи

Пловдивчаните Нина и Борислав Димитрови, които от години живеят на Френската Ривиера, присъстваха на откриването на тазгодишното 74-то издание на Международния филмов фестивал в Кан. Звездното семейство бе ​заедно ​с плеймейтката Нора Недкова, която им бе на гости.