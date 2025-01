Вижте някои от горещите теми, които може да прочетете в утрешния брой на вестник "Марица":

Зони без стари коли и кюмбета най-рано след 3 г.

Пловдив ще има зони с ниски емисии, в които няма да се допускат стари коли и отопление на дърва и въглища, най-рано след три години. Това сочат разчетите на градската управа след като няколко поредни дни въздухът в града е замърсен над нормите. "Ще бъде разработена нова наредба и до 2028 – 2029 г. трябва да въведем зоните с ниски емисии, като преценим къде ще бъдат. Предстои да бъде сформирана комисия”, обясни кметът Костадин Димитров.



Не трябва да се чака болните ученици да станат 30%, за да си останат у дома

Минаването на онлайн обучение е единственото логично решение за ограничаването на разпространението на грипа, при което не се прекъсва учебният процес и в същото време се намалява възможността от предаване на вируса между децата. Всички останали мерки всъщност не вършат никаква работа, коментира говорителят на пловдивските джипита д-р Александър Калайджиев.



Жп линията по бул. „Копривщица“ бави над 100 000 души по пътя към дома им - интервю с експерта Кирил Драганов



Подготвят за асфалт бул. „Ал. Стамболийски“ до затвора

Два важни участъка на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Петър Стоев", където се прекарва Южният обходен колектор, трябва да бъдат отворени за движение в близките дни. Строителите започнаха миналата седмица да подготвят за асфалтиране отсечката от бул. „Александър Стамболийски" до затвора, където вече трета година се изпълнява проектът на ВиК. Очаква се всеки момент да тръгнат асфалтови машини.



За 22-ри път ще наградим асовете в земеделието и животновъдството

За 22-ра година вестник „Марица“ отново ще награди най-добрите земеделски производители в конкурса „Фермер на Тракия“. По традиция ще отличим най-добрите за миналата година в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ от област Пловдив, Пазарджик и Хасково. Вече са издигнати номинациите на над 50 фермери. След селекция до финал стигат десетима - по петима от двата сектора. Само двама от топ 10 ще станат носители на големите призове в съответните сектори.



Великият Ник Кейв идва за лична изповед на Античния

Великият Ник Кейв идва за първи път в България. Грандиозният концерт ще бъде на Античния театър в Пловдив на 19 август. Музикантът, артист, композитор, поет и писател от Австралия идва в Пловдив, за да заяви: „We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy" (Всички сме изпитали твърде много тъга, сега е време за радост).