Новата седмица започва с новия брой на в. "Марица". Ако искате да сте информирани, не го пропускайте! Ето и част от акцентите:

Пловдивчанин си продаде жилището заради разврат при съседа

Пловдивчанин продаде жилището си в нова сграда в „Кършияка”, след като не издържа на тормоза от съседния апартамент. Според Благой Динков той се използвал за платени сексуални услуги.

Гласуват рекордния бюджет на Пловдив от 526 млн. лева

Бюджетът на Пловдив е основната тема на днешната сесия на Общинския съвет с общо 29 точки в дневен ред. Финансовата рамка е планирана от администрацията в размер на 526 114 046 лева - най-голямата сума на приходите и разходите в сравнение с предходните години. Увеличението спрямо 2001-ва е със 108 млн. лева, или с над 20%, и според финансисти предварително е стопено от инфлацията. Съветници прогнозираха, че бюджетът ще бъде гласуван, въпреки че от Демократична България и БСП се приготвят за горещи дебати.

Партиите ще преглътнат доста неща, за да останат във властта, коментира в интервю за "Марица" Ангел Найденов, министър на отбраната в правителството на Пламен Орешарски. Какво прогнозира още четете в утрешния брой на вестника.

Пловдивски талант свири на рояла на сър Елтън Джон

Талантливата пловдивска пианистка Хрисиана Савова е поканена да свири в емблематичната зала „Роял Албърт Хол“ в Лондон на прочутия червен роял на сър Елтън Джон. Тя ще изпълни произведение на американския композитор Уилям Гилок - Etude in the Form of a Waltz from the cycle Golden Vienna, на 20 април.