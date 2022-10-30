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Честит рожден ден на Теофана Брадинска - почетен консул на Франция в Пловдив

  • 06:45, 30.10.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chestit-rojden-den-na-teofana-bradinska-pocheten-konsul-na-franciq-v-plovdiv Marica.bg
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Теофана Брадинска - почетен консул на Франция в Пловдив   

Теофана Брадинска е директор на Алианс Франсез-Пловдив и организатор на фестивала "Златен ключ", който се провежда в Пловдив.

 

Днес повод да почерпи имат:

 Иван Искрев - бизнесмен

Кирил Маричков - певец

Димитър Иванков - бивш футболист 

 

 

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