Честит рожден ден на Теофана Брадинска - почетен консул на Франция в Пловдив 06:45, 30.10.2022 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chestit-rojden-den-na-teofana-bradinska-pocheten-konsul-na-franciq-v-plovdiv Marica.bg Marica.bg 132 0 Принтирай Теофана Брадинска - почетен консул на Франция в Пловдив Теофана Брадинска е директор на Алианс Франсез-Пловдив и организатор на фестивала "Златен ключ", който се провежда в Пловдив. Днес повод да почерпи имат: Иван Искрев - бизнесмен Кирил Маричков - певец Димитър Иванков - бивш футболист