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Честит рожден ден на колегата Юлиян Ангелов - журналист във вестник „Марица” 

  • 06:30, 16.08.2022
  • 07:12, 16.08.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chestit-rojden-den-na-kolegata-yuliqn-angelov-jurnalist-vav-vestnik-marica Marica.bg
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Честит рожден ден на колегата Юлиян Ангелов - журналист във вестник „Марица”. Да е жив и здрав, много успешен и щастлив!

Ето кои са останалите рожденици:

 

Камен Шишманов - общински съветник от ВМРО

Иван Тиков - управител на “Булфарма” и Грандхотел “Хебър”, Пазарджик

Борислав Сарафов - директор на НСлС и зам. главен прокурор 

Теодор Салпаров - волейболист 

Ан-Джи - певица и фитнес модел

честит рожден ден празник чрд Юлиян Ангелов журналист
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1 коментара

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Коментари

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1 коментар
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

16.08.2022 | 06:43

ЧРД господин БАТЕ ЮЛИЯН АНГЕЛОВ бъдете ЗДРАВ ЩАСТЛИВ УСПЕШЕН като ЧОВЕК и ЖУРНАЛИСТ ЧРД на всички ХОРА които имат ПРАЗНИК

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