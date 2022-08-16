Честит рожден ден на колегата Юлиян Ангелов - журналист във вестник „Марица”
- 06:30, 16.08.2022
- 07:12, 16.08.2022
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Честит рожден ден на колегата Юлиян Ангелов - журналист във вестник „Марица”. Да е жив и здрав, много успешен и щастлив!
Ето кои са останалите рожденици:
Камен Шишманов - общински съветник от ВМРО
Иван Тиков - управител на “Булфарма” и Грандхотел “Хебър”, Пазарджик
Борислав Сарафов - директор на НСлС и зам. главен прокурор
Теодор Салпаров - волейболист
Ан-Джи - певица и фитнес модел
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
1 коментар
ГРАД КОЗЛОДУЙ16.08.2022 | 06:43
ЧРД господин БАТЕ ЮЛИЯН АНГЕЛОВ бъдете ЗДРАВ ЩАСТЛИВ УСПЕШЕН като ЧОВЕК и ЖУРНАЛИСТ ЧРД на всички ХОРА които имат ПРАЗНИК