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Честит рожден ден на Христо Крушарски - собственик на ФК "Локомотив"-Пловдив

  • 06:30, 26.02.2024
  • 07:10, 26.02.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chestit-rojden-den-na-hristo-krusharski-sobstvenik-na-fk-lokomotiv-plovdiv Marica.bg
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   Снимка: Валентина Биларева

Честит рожден ден на собственикът на "Локомотив"-Пловдив Христо Крушарски! Екипът на в. "Марица" му пожелава много здраве, щастие и късмет!

 

Ето кои са другите звездни рожденици:

Тони Шекерджиева-Новак - ректор на АМТИИ

Стефан Попов - актьор, Драматичен театър-Пловдив

Иван Петков - депутат от БСП

Димитрина Пандурова - журналист

Ангел Гешев - художник и галерист

Николай Желязков - треньор по волейбол

Петър Хубчев - бивш треньор на Ботев, бронзов медалист от САЩ`94

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рожден ден христо крушарски празник звезди
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