Честит рожден ден на Христо Крушарски - собственик на ФК "Локомотив"-Пловдив
- 06:30, 26.02.2024
- 07:10, 26.02.2024
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Честит рожден ден на собственикът на "Локомотив"-Пловдив Христо Крушарски! Екипът на в. "Марица" му пожелава много здраве, щастие и късмет!
Ето кои са другите звездни рожденици:
Тони Шекерджиева-Новак - ректор на АМТИИ
Стефан Попов - актьор, Драматичен театър-Пловдив
Иван Петков - депутат от БСП
Димитрина Пандурова - журналист
Ангел Гешев - художник и галерист
Николай Желязков - треньор по волейбол
Петър Хубчев - бивш треньор на Ботев, бронзов медалист от САЩ`94
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