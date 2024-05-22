Честит рожден ден на бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров
- 06:30, 22.05.2024
- 06:35, 22.05.2024
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Честит рожден ден на Здравко Димитров - бивш кмет на Пловдив. Екипът на "Марица" му пожелава много здраве, щастие и успехи!
Днес повод да почерпят имат също:
Стоян Иванов - директор на Историческия музей в Пловдив
Теодор Пеев - художник богослов
Николай Пенчев - волейболист
Антон Хекимян - общински съветник
Йото Йотов - европейски и световен шампион по щанги
Николай Василковски - журналист
Соня Васи - рокпевица