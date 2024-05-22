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Честит рожден ден на бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров

  • 06:30, 22.05.2024
  • 06:35, 22.05.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/chestit-rojden-den-na-bivshiq-kmet-na-plovdiv-zdravko-dimitrov Marica.bg
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Честит рожден ден на Здравко Димитров - бивш кмет на Пловдив. Екипът на "Марица" му пожелава много здраве, щастие и успехи! 

 

Днес повод да почерпят имат също:

 

Стоян Иванов - директор на Историческия музей в Пловдив

Теодор Пеев - художник богослов

Николай Пенчев - волейболист

Антон Хекимян - общински съветник

Йото Йотов - европейски и световен шампион по щанги

Николай Василковски - журналист

Соня Васи - рокпевица

 

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