Коледен базар с детски работилници, кът за снимане и цял ден музикална програма подготвиха ученици и родители от СУ "Любен Каравелов". На 14 декември в многофункционалната зала в основната сграда те ще очакват всеки, който иска да помогне за благотворителна кауза. Приходите ще са за лечение на млада майка. Мария се бори вече 7 години с автоимунно заболяване, което причинява възпаление в главния и гръбначния мозък. То води до изкривяване на гръбнака и поражения върху други органи, като може да се стигне и до парализа. 80 000 евро са нужни за лечение в Турция.

Инициативата в помощ на Мария е на училищното настоятелство в СУ "Любен Каравелов". Жената е сред нуждаещите се, които бяха подкрепени от "Нощ на ангелите". Школската инициатива ще е второто голямо събитие в нейна подкрепа.

Включваме се, за да направим децата съпричастни към различни каузи и съдби. Искаме да усетят, че заедно можем да си помагаме и да променяме", каза една от майките - Елка Мухова.

Учениците сами са изработили коледните сувенири. В трескава подготовка са вече цял месец и по време на базара ще предложат на посетителите и творчески работилници - за рисуване върху керамика, картини и сурвачки. Учениците сами са подредили и музикалната програма, която ще съпътства базара. Идеята е да се увлече не само училищната общност, а и съпричастни пловдивчани. Началото е в 11 часа.

В благотворителната инициатива се включват и няколко творци: "Mommy can do Anything" - работилница за плетени чудеса, "The Troublemakers" - бунтът на плетените играчки и всякакви щури форми, пекарната "При Рена", Слънчевата пекарна на Съни, сладкарница "Фантазия", Парти агенция "5 Звезди", Root Desing Manifakturing, Vayo catering, Grips PVC - Раковски. Ще има и щанд на "Нощ на ангелите".