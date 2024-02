Black Metallica tribute Band идват в Пловдив

Великолепните музиканти от Black Metallica tribute Band ще дадат всичко от себе си, за да ни поднесат изживяване на световно ниво.

Те ще изнесат концерт на 13 март в зала С.И.Л.А. в Пловдив. The Call Of Ktulu, No Leaf Clover, Nothing Else Matters, Master Of Puppets и Enter Sandman са само част от парчетата на Metallica, които ще бъдат изпълнени, а също така ще има и някои нови хитове, които никой досега не е свирил в този състав, като Welcome Home (Sanitarium).

Black Metallica tribute Band са най-добрите в света, които изпълняват хитовете на култовата група.