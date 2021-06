Безсребърният Йордан китосва ударно фиата на Бог

Безсребърният Йордан Рангелов забърка кит и започна да покрива ръждата по 40-годишния си фиат, паркиран на ул. „Христо Г. Данов”. На тази кола той окачва големи надписи от винил, с които призовава хората да се уповават на Бог и да правят добро.

Фиатът не е в движение и се използва от Йордан като експозиционна площ посветена на Вярата. От район „Централен” обаче вече искат колата да бъде вдигната като скрап.

Предишният автомобил на пловдивчанина, който се представя на всички като „Многогрешния Йордан”, бе стар запорожец. И на него поставяше големи призиви за правене на добро.

„Чиновниците ми обещаха да го вдигнат след месец, но го отнесоха след 13 дни! Не си спазиха думата. И ако щеш вярвай – кметицата Райна я арестуваха след месец”, разказа Йордан Рангелов.

Сега той ударно китосва ръждясалия фиат, та да го спаси от даването на скрап. Многогрешният Йордан е голям майстор – на младини си е направил сам 11-метрова ветроходна яхта от стъклопласт с оловен кил. Като вярващ сега определя страстта си по морето като „непростим грях”.

Старият фиат се включи без да иска и в инициативата Европейска столица на културата. През лятото на 2019 Йордан Рангелов му окачи голям винилов надпис на английски, който гласеше „Harry up to do good”.

„Аз съм безсребърник - нямам никакви средства, но винаги ще намирам пари за каузата си. Този надпис струваше с винила 50 - 60 лева, но добрите хора ми взеха наполовината на това”, разказа тогава Йордан.