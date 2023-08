Уникалната международна изложба на котки, която беше открита вчера в зала „Колодрума“, ще посреща любителите на домашните любимци и днес.

Атрактивното участие на породистите четириноги събра привличе вчера много посетители и продължава днес от 10 до 17 часа с вход свободен.

За титлата Best of best бяха дошли да се състезават стопаните на около 150 елитни котки от България, Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и други държави. Журито е съставено от четирима международно признати съдии от Чехия, Литва, Беларус и Румъния.

Освен чисто състезателен характер събитието има за цел да предостави на участниците и посетителите директен контакт между професионалните развъдници и любителите и да даде възможност за информация, свързана с правилното хранене, отглеждане и обгрижване на котката като домашен любимец. Организаторите са се погрижили да покажат и най-новите храни, аксесоари, уреди за дома и козметика за котките.

Изложбата е организирана от Федерацията по Фелинология-България и Община Пловдив в партньорство с Български киноложки клуб.

Още за събитията в Пловдив днес четете в най-добрия културен гид "Марица" Справочник.