Васил Петров ще представи за първи път три авторски теми по време на концерта си „SymphoNY way-2” довечера от 20.30 часа на Летния театър на Бунарджика. Композициите са симфонични оркестрации с джаз трио.

“Винаги ме е вълнувала филмовата музика и особено композитори като Джон Уилямс, Лало Шифрин, Джери Глодсмит, Алън Силвестри и други майстори. Винаги съм искал да се занимавам и с това и пандемията ми даде тази възможност“, казва Васил Петров.

Освен филмовите теми на Васил Петров, на концертите слушаме и новия му албум - LOVE SONGS Vol.1, както и знакови композиции, като филмовите теми Schindler's List (Списъкът на Шиндлер), Smile на Чарли Чаплин, Feelings на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей, боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиката Can`t Take My Eyes off You. Включва версия на песента на Стинг Fragile.

Певецът показва и великолепен прочит на "Бийтълс" със Something, Yesterday и Michelle. Дюк Елингтън и ориенталският му джаз стандарт Caravan също присъства в аранжимент на Христо Павлов. Няма де се мине и без хитовете на Синатра - My Way, Strangers in the Night, New York, N.Y. и някои изненади.

Всички те в симфоничен прочит на Врачанската филхармония с джаз трио с талантливите музиканти Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас китара) Кристиян Желев (ударни). Диригент е Христо Павлов, а специален гост-солист е виртуозната цигуларка и носител на множество световни и престижни награди Зорница Иларионова. Медийни партньори на концерта са вестник "Марица", Радио 1, Катра ФМ и Трафик Нюз.