Ако сте в Пловдив, слушайте Руслан Мъйнов в Летния театър

Любими италиански песни ще прозвучат в изпълнение на Руслан Мъйнов и Симфониета - Видин, тази вечер от 20 ч. в Летния театър на Пловдив. Диригент на концерта "Италианската Музика" ще е Левон Манукян.

Въпреки че е по-популярен с изпълнението на руски песни, концертът на Мъйнов в града не е е за изпускане. Той е може би най-известния бесарабски българин в момента. Роден е в Украйна. В България живее от 9 септември 1994 г. Завършва НАТФИЗ, специалност „Актьорско майсторство“, в класа на проф. Надежда Сейкова. Актьор в телевизионните продукции „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, както и един от водещите на „Господари на ефира“. А през 2007 г. се включва в колектива на Любомир Нейков, Кръстьо Лафазанов и Христо Гърбов в телевизионното шоу „Комиците“. През 2020 г. участва във втория сезон на "Маскираният певец" като гост-участник под маската на Пауна. През 2022 г. се включва в десетия юбилеен сезон на предаването "Като две капки вода".

Мъйнов участва в десетки театрални постановки и издава пет музикални албума. Симфониета - Видин, пък е най-големият културен институт във Видинския регион. Участвала е в известни европейски концертни зали като Concertgebouw в Амстердам, Victoria Hall в Женева, House of Music във Виена, Beethoven Hall в Щутгарт, The Hall of Congresses в Сарагоса и много други.

Още интересни събития ще намерите в Справочника на Марица - най-добрия гид за Пловдив.