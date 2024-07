Ако сте в Пловдив, слушайте КоЯn на Гребната база

Започва най-мащабният фестивал за рок и метъл музика на Балканите - Hills оf Rock 2024. Три сцени с над 50 банди ще радват почитателите на твърдия саунд в рамките на три дни. Рокът започва да се лее със студена бира още в 17 часа днес. На Главната сцена фестивала ще открие БГ бандата с неизброими фенове Me & and My Devil. След тях на сцената ще се качат Loathe, Skindred и Spiritbox. Хедлайнерът за вечерта е KoЯn, които идват в Пловдив от Гърция. Една от най-желаните банди от феновете ще разтресе Гребната база минути преди 23 часа.

На другите две сцени - Stroeja и "На тъмно", публиката ще се наслади на други 11 групи, сред които Death Row, "Цар Плъх", "Керана и космонавтите", ALI, Fyeld, No more many more и други.

През следващите два дни на фестивала - петък и събота, хедлайнери ще бъдат Bring Me The Horizon и Amon Amarth. Фестивалът се организира от “Фест Тийм”, част е от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

