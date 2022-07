Ако сте в Пловдив, се наследете на Планинарски приключения

Незабравими емоции ще изпитат зрителите, които посетят канадския кинофестивал. Той започва тази вечер в лятното кино „Орфей“ от 21,10 часа.

За седма поредна година Banff Centre Mountain Film Festival пристига в Пловдив с пъстра програма от най-добрите филми от тазгодишното издание. За пловдивската публика организаторите на фестивала са приготвили седем филма. Всеки от тях разказва забележителни истории, пренесени от далечни земи. Най-голямото предимство на тази продукция е, че филмите носят духа на планината и свободата.

Banff Centre Mountain Film Festival е един от най-големите планинарски фестивали в света. Всяка година след провеждането на фестивала в канадския туристически град Банф, известен със скалистите планини и зимните спортове, туризъм и къмпинг, филмите финалисти тръгват на световна обиколка. С планирани спирки в повече от 40 страни по целия свят, Световното турне на Banff се посреща от хилядите любители на увлекателни истории за природата и спортовете.

На фестивала ще се срещнем с непознати култури, актуални екологични проблеми, аутдор спортове, ски, планинско колоездене, скално катерене, пътешествия до невероятни места

В програмата са включени приключения на колела, катерене, ски, колоездене, ще има хумор и музика. Зрителите ще видят Follow the Light, 4` - екшън на колела, Франция, REEL ROCK15 за катерене, САЩ, Foreign Native - ски и култура, Австрия, Girls Gotta Eat Dirt, - колоездене, САЩ, Can’t Beat This Place For Fun - хумор, САЩ, и други.

