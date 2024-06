Марио Бионди - eдин от най-големите съвременни соул изпълнители, ще пее тази вечер в Пловдив. Концертът започва в 20 часа и ще е на Античния театър. Метеорологичната прогноза обещава чудесно лято – безоблачно небе и температура около 28 градуса – идеалното време за концерт под звездите. Сред публиката ще бъдат представители на дипломатически мисии на Италия в България, а гостите на концерта ги очакват и още приятни италиански изненади.

Вечерта ще открие Victoria – българката, с неповторим стил, която е един от най-успелите артисти зад граница. Тя ще излезе на сцената с група от музиканти.

Вратите на Античния театър отварят за посетители в 19 часа, Victoria ще загрее публиката в 20 часа, а малко след това сцената ще превземе Марио Бионди.

На концерта не може да се внася професионална снимачна техника. Деца до 9 години влизат без билет, но нямат право на място.







Емблематичният топъл и секси тембър на Марио, съчетан със сдържаното му и елегантно сценично поведение, перфектната селекция на музиканти и изобилието от емоционални хитове обещават един романтичен концерт на световно ниво. Организаторите от Blue Hills Events и Panharmony очакват Пловдив да привлече влюбени в музиката на Бионди почитатели от цяла България.

Характерният дълбок глас на Марио е топъл и чувствен, но едновременно с това ясен и уверен. Роден като Mario Ranno, той открива любовта си към музиката още в детска възраст, слушайки различни музикални изпълнения заедно с баща си - певецът Stefano Biondi, от когото в знак на почит по-късно взема сценичния си псевдоним.

Богатия житейски опит на Бионди му помага да се оформи и стигне до сегашният си статут на звездна на световната соул музика. Пял е в църковни хорове, бил е студиен певец, паралелно с това учи музика и английски език, който издига до перфектно ниво.

Марио е роден в Катания, Сицилия и не е трудно да се досетим, че още от малък е почитател на соул музиката. През 1988 г. започва да открива концертите на големи имена, в това число и на легендата Ray Charles. Големият му пробив идва с японското издание на сингъла This Is What You Are, достигнал до популярния водещ в BBC1 Norman Jay, който се влюбва в песента и я разпространява сред радиостанциите в цяла Европа. Нататък следват много топ сингли в световни класации, турнета, хитове и препълнени зали.

Концертът е част от Културният календар на град Пловдив.

