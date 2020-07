Ако сте в Пловдив, посетете Street food & music fest

Днес започва Street food & music festival. Той ще обогати културната програма на Пловдив със страхотни изпълнения - разнообразна музика, кулинарни демонстрации, стендъп комедия, театър, игри, работилници, вкусна храна и напитки.

Началото се поставя от 17:00 часа на площад "Централен", който ще се превърне в кулинарна арена, на която ще се развихрят най-добрите Street Food готвачи в България и ще демонстрират новите тенденции в съвременната култура на хранене. Освен това популярни артисти и музиканти ще сготвят на живо някои от любимите си ястия и ще ни разкажат за своите тънкости в кухнята. Хранителната арена ще бъде допълнена от множество барове, а в част от фестивалната зона ще бъде обособена и специална джин зона, представена от най-добрите марки и барове в Пловдив.

Най-голямата изненада на фестивала е специалното участие на една от най-известните денс формации на всички времена - Cappella. „U Got 2 Let The Music“ и „U & Me“ са само част от хитовете им, които и до днес озвучават най-големите партита по света, а останалите може да чуете на концерта по време на Street Food & Music Festival в Пловдив!

В първата вечер от фестивала обаче ще слушаме на живо пловдивския дует MixMe - Eдит Унджиян и Георги Зайков, от 19:00 часа. А от 21:30 часа на сцената ще се качи любимецът на мнозина Орлин Павлов.

За децата пък, от 21:00 часа, е предвидено огнено шоу от школа по огнен пой "Firestep".

Входът е свободен за всички събития от програмата на фестивала.