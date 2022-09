Ако сте в Пловдив, не пропускайте шоу в центъра

Ела, играй и се раздвижи на Park(ing) Day for Fitness в Пловдив. Събитието стартира в 17,30 ч. и ще се проведе до Виенския павилион в Цар-Симеоновата градина.

По време на пилотното издание на международната инициатива Park(ing) Day for Fitness сдружение BG Бъди активен ще преобрази някои от традиционните паркоместа в центъра на града в мeста за спорт, игри и забавления.

За да открие посетителят инсталациите, от "Time Scape Room" са подготвили "Градски Игри" - серия от загадки и предизвикателства, с които да раздвижат умовете и телата на участниците, докато преоткриват любимия си град!

Участието е безплатно. Трябва само да се събере отбор и групата да се регистрира за участие. Специални награди ще има за трите отбора, които най-бързо разрешат загадките и преминат през всички локации от маршрута.

Приключението е подходящо за всякакви възрасти, за игра със семейство или приятели. За да участват, деца под 14 г. задължително трябва да са с пълнолетен придружител.

Продължителността на играта е около 2 часа. "Нека се радваме заедно на град за хората, а не на такъв за автомобили!", призовават организаторите.

Park(ing) Day for Fitness се основава на оригиналната концепция на Park(ing) Day да заемем паркинг място за един ден и да го превърнем в пространство за общуване, физическа активност, движение и/или фитнес за ума. Мисията на Park(ing) Day for Fitness е да привлече внимание към нуждата от повече градски, отворени за хората пространства, предразполагащи към физическа активност и движение, и да предизвика публичен дебат за това как се създават и разпределят обществените пространства. Събитията от инициативата Park(ing) Day for Fitness ще се проведат паралелно в периода 16-22 септември 2022 г. в градове в още 6 европейски държави (Австрия, Румъния, Нидерлания, Полша, Австрия, Франция и България).

