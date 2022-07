Ако сте в Пловдив, не пропускайте премиерата на "Нещотърсач"

Издателство "Жанет 45" представя тази вечер книгата "Нещотърсач" на Екатерина Петрова. Премиерата е от 19 ч. в бар LOCAL, "Капана", ул. "Христо Дюкмеджиев" 15.

Авторката се е пресегнала към "професията" на Пипи Дългото Чорапче - нещотърсач, но предлага своя версия на съдържанието, което влага в нея. "Нещотърсач: 44 (не)обикновени предмета от близо и далеч" съдържа колекция от истории, посветени на предмети, които авторката - преводачката, журналистка и пътешественичка Екатерина Петрова, събира през годините.

Книгата е с фотографиите на Цветелина Белутова и самата Екатерина, оформлението е на Люба Халева.

"Лична, чудно-пъстра и лека за четене, "Нещотърсач" на Екатерина Петрова е като галерия с миниатюрни портрети - уж на вещи, но всъщност на места и култури. Приятно освежава паметта за безгрижното фланьорство от предходните две десетилетия", казва за книгата Албена Шкодрова.

Според Ива Рудникова пък "Нещотърсач" е като бездънен куфар, в който се побира цял един свят, пълен с вълнуващи сюжети - бележник Moleskine, матрьошка, бял потник, трохи от мадлени, жълто паве, люблянски змей, марсилски сапун, пилешка кост, наниз от мъниста. Екатерина Петрова разказва с литературен талант и журналистическо преклонение пред фактите историите зад всеки предмет от своята колекция, като неусетно ни предава от своята космополитност.

Авторката открива по нещо вълшебно дори и в най-обикновено места, а географската карта на страниците й включва и Катманду, и Любляна, и Луизиана. Има предмети от Ню Мексико и Индия, но и от площада с жълтите павета в София.

Екатерина Петрова се занимава с литературен превод, есеистика и журналистика. Нейни текстове и преводи на български и английски са публикувани в Капитал Light, Дневник, Бакхус, Една седмица в София, Balkan Travellers, Vagabond, Words Without Borders, както и в личния ѝ блог за снимки и пътеписи The Ground Beneath My Feet. През различни периоди е живяла, учила или работила в Кувейт, Минесота, Ню Йорк, Берлин, Лондон, Париж, Куба, Айова, Косово, Белград, Северна Ирландия и Южна Франция. В момента живее в София и пътува при всяка възможност. Освен да пише, превежда и снима, обича да имитира акценти, да яде кимчи и кисели краставички и да търси предмети с интересни истории.

