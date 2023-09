Ако сте в Пловдив, не пропускайте най-великия клоун в света

Един от най-великите клоуни в света Паоло Нани е в Пловдив за среща с публиката и за провеждането на уъркшоп. 15 професионални актьори от цяла България ще имат шанса да станат част от “1000 възможни изпълнения” (клоунада, импровизация, артистична креативност). Нани ще представи: - овладяване на пространството - емоционалност и присъствие - импровизация - драматургична игра - стил - темпоритъм - създаване на етюд/сцена - видео. Уъркшопът е безплатен, с предварително записване, като ще се проведе днес и утре.

Паоло Нани е роден през 1956 г. във Ферара, Италия, но от 1992 г. живее и работи в Дания, където намира по-добри възможности да се отдаде на истинската си страст - физическата комедия. Театърът на Паоло Нани е основан във Вординборг, Дания, през 1995-а. Оттогава той е продуцирал няколко постановки, които имат забележителен световен успех. The Letter, The Art of Dying и Jekyll and Hyde са трите най-популярни, които продължават да се играят и до днес.

Паоло Нани е известен със своя изключителен тайминг, забавен и прецизен език на тялото и майсторство в мимиката. Отдаден е и на преподавателска дейност. Води курсове, уъркшопи и майсторски класове по целия свят, вдъхновява с опит, неизчерпаема енергия и талант.

„Писмото” на Паоло Нани е най-награждаваното датско представление на всички времена. Създадено през 1992 г. в сътрудничество с Нуло Факини, то гастролира в 43 държави. Представяно е 5 пъти на комедийния фестивал в Кьолн, 3 пъти на Лондонския фестивал на пантомимата, 2 пъти на фестивала "Фриндж" в Единбург. Носител е на първа награда United Slapstick - The European Comedy Award и Roner SurPris 2005. В Пловдив ще бъде представено на 9 септември в Лятното кино от 20.30 часа.

