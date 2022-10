Неуморният тромбонист Вили Стоянов ще потопи пловдивската публика в море от джаз и боса нова тази вечер. Началото на концерта е от 20 часа в Bee Bop cafe в сърцето на града под тепетата. Събитието е озаглавено като първия авторски албум на Стоянов - Some Nice Melodies, to Share with Friends.

Той е наследник на именития композитор Йосиф Цанков. Познат е на родната сцена с дейността си по възраждането на духовата музика в страната. Като съосновател на Българската брас асоциация Стоянов е идеолог на голяма част от музикалните проекти в портфолиото <210> - BrazzViliDJ, The essential FUNK trombone, Old School Trombone, инициативата за възраждане на музиката на Йосиф Цанков, в рамките на която бяха реализирани 2 албума и 5 музикални програми - за джаз секстет, бигбендова, боса нова, камерен квартет тромбони и за камерен симфоничен оркестър, соло тромбон и джаз трио. Заедно с Мишо Йосифов са идеолози и двигатели на редица други музикални проекти. Ведрият характер на Вили и социалната му натура, ведно с любовта към музикантите, с които гради творческата си кариера, както и липсата на всякаква претенция, логично водят и до името на новия албум - Some Nice Melodies, to Share with Friends.

Съмишленици в реализацията на авторските му идеи в албума са Милен Кукошаров, Мартин Ташев, Димитър Льолев, Борис Таслев и Атанас Попов, а специални гости в звукозаписите, на които Вили е посветил отделни солови пиеси, са Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Милица Гладнишка и Светослав Николов. Без претенция за конкретна жанрова принадлежност, но с гаранция за виртуозни импровизации е албумът, поверен в ръцете на едни от най-близките до Вили и доказали се като ярки представители на съвременната музикална сцена изпълнители.

На пловдивската сцена Вили Стоянов ще излезе заедно с Мартин Ташев - тромпет, Димитър Льолев - саксофон, Милен Кукошаров - кийборд, Борис Таслев -контрабас, и Атанас Попов - ударни.

