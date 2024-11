Домът на културата "Борис Христов" за три дни е дом на джаза. Там се провежда десетото, юбилейно издание на Plovdiv Jazz Fest.

Тази вечер отново ще има два концерта. Първият - Half Easy Trio (България/ Германия/ Австрия) със солист Тамара Лукашева (Украйна), е с начален час 19.30 ч. А вторият - на Майкъл Лийг и Бил Лорънс (САЩ/Великобритания), започва в 21.15 ч.

Българската публика ще има възможността да слуша двама изключителни музиканти, които досега никога не са свирили като дуо! Това е едновременно странно и вярно, тъй като Майкъл Лийг и Бил Лорънс свирят заедно от 20 години, но Where you Wish you Were е първият им дуетен студиен албум и именно него ще чуем във втората вечер на Plovdiv Jazz Fest.

Както и предишни години един фестивален билет важи и за двата концерта в една вечер.

