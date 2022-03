Любителите на джаза могат да си доставят незабравими преживявания тази вечер в Драматичен театър в Пловдив, където забележителният пианист, композитор и продуцент Живко Петров представя четвъртия студиен албум на триото JP3 “Change The Way” с 12 пиеси. Впечатляващият музикален спектакъл започва в 19 часа.

Живко Петров ще свири на пиано, Димитър Карамфилов подхваща кантрабас, Димитър Семов ще допринася за градуса на емоциите в залата на барабани. Чрез силата на музиката джаз триото се стреми да ни накара да променим пътя към по-доброто, преодолявайки трудностите, характерни ​за времето, в което заради пандемията започнахме да променяме ценностите, като оценяваме повече живота и отношенията между хората.

А сега към този преломен момент се прибавя и войната. Авторските пиеси навеждат зрителите на размисъл, а музиката изтласква на заден план всекидневната суета.

Композициите са изключително изчистени, концентрирани и в тях няма нищо излишно, което да попречи на основната линия. Тя насочва слушателя да обърне поглед навътре към себе си. Независимо от различното звучене на пиесите, при създаването им Живко Петров отново е следвал най-важното за него - че мелодията е водеща и център в албума, коментират музикалните анализатори.

Пиесите водят към различни състояния - от аристократизма на едноименната „Change The Way” и „One More”, през вътрешния конфликт в „Berlin”, порива за танц в „It’s A Thrill” и песен в ”A Song”, до пълното спокойствие, дори медитативно усещане в „Now I See, Sign” и „Spinning Wheels”.

В „Change The Way” Живко Петров отново е включил пиеса препратка, това е „Memories Of A Summer With You” от соловия „Ten”, специално аранжирана за триото. Изживяването от музиката в „Change The Way” най-добре е описано с посланието на JP3, което всеки ще открие за себе си, след като слуша албума. Специално за пловдивската публика JP3 са подготвили няколко пиеси от следващия 5-и албум на триото “On the Way”.

Още за събитията в Пловдив и региона може да откриете в най-добрия гид - https://spravochnik.marica.bg/.