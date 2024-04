Ако сте в Пловдив, гледайте "Виновни" в Дома на културата

Тандем в живота, тандем на сцената. Това е само един от начините, по които можем да представим тази любима звездна двойка. Мариана Попова и Веселин Плачков ще застанат рамо до рамо на пловдивска сцена, за да подарят на зрителите едно невероятно преживяване с помощта на спектакъла "Виновни".

Спектакълът в своята същност е един изключително личен и комичен разказ за изборите, които ни определят и за които си плащаме в любовта и изкуството. Под режисурата на Христо Мутафчиев двойката се оказва в едно духовно измерение след тежка катастрофа, където, за да се върне към живота, се налага да мине през най-тежкия кастинг - този пред Господ. Подлагайки собствената си кариера и модел на съществуване на безпощадно смешен анализ, Мариана и Веселин провокират въпроси, след които зрителят си тръгва променен завинаги.

Спектакъла "Виновни" можете да гледате тази вечер от 19:00 ч. в Дома на културата "Борис Христов". В представлението специално участие ще вземат група "No More Many More".

Билети за събитието можете да купите онлайн в мрежата на Grabo.bg.

