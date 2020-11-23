Ако сте в Пловдив, гледайте нов български филм на кино

За любителите на киното, Пловдив предлага прожекция на новия български филм "Пепел върху слънцето 18:15 ч. - Lukcy Дом на киното

Или посетете откриването на изложбата в подкрепа на млади пловдивски артисти в 17:30 ч. - Културен център "Тракарт"



