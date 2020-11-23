Ако сте в Пловдив, гледайте нов български филм на кино 23.11.2020 | 06:20 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/ako-ste-v-plovdiv-gledayte-nov-balgarski-film-na-kino Marica.bg Marica.bg 235 прегледа 0 коментара Принтирай За любителите на киното, Пловдив предлага прожекция на новия български филм "Пепел върху слънцето 18:15 ч. - Lukcy Дом на киното Или посетете откриването на изложбата в подкрепа на млади пловдивски артисти в 17:30 ч. - Културен център "Тракарт" кино филм български изложба
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