Ако сте в Пловдив, елате на операта "Трабадур" от Верди

Пловдивската опера кани любителите на класическата музика на "Трубадур" от Верди днес от 19 ч. в Дома на културата "Борис Христов".

Освен вокални пиршества, запомнящи се мелодии и нарастваща към развръзката страст, спектакълът предлага една почти криминална драматургия. Размени, проклятия, плен; волни роми срещу дисциплинирани войници, загадки на произхода: who is who?... Изисква се внимание, за да се проследят перипетиите на този сюжет. А удоволствието от ярката музика е от началния сигнал до последните фатални акорди на операта. Както и удоволствието от екипа доказали се солисти, солиден диригент, хор, оркестър и интригуващата и остроумна режисура на Урсула Хорнер.

Диригент е Григор Паликаров. На сцената ще чуете солистите Таня Иванова, Ивайло Михайлов - гост, Свилен Николов, Елена Чавдарова - Иса, Александър Носиков, Ива Ананиева, Борис Кучков, Николай Бачев

Оркестър и хор на Опера Пловдив

Билети - касата на Операта, мрежата на Ивентим и онлайн eventim.bg