Коледа и джазът са родени един за друг. А когато е замесена и талантливата Мирослава Кацарова, празникът е още по-прекрасен.

Певицата ще направи премиера на новата концертна програма "Back To The Cinema" специално за пловдивчани и гости на града. Музикалното шоу ще е от 21 часа тази, вечер в Bee bop cafe.



Кацарова ще бъде в компанията на Мирослав Турийски - пиано и аранжименти, Младен Димитров - барабани, Александър Леков - бас и

Струнен квартет "Perfect" - Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело).



Преди точно 10 години се появи една от емблематичните концертни програми на българската джаз вокалистка Мирослава Кацарова, наречена CINEMA. Тя включваше музикални теми и песни от филми, свързани основно с европейското кино.

Сега Мирослава Кацарова реши да се завърне към идеята да реализира нова такава, отново само с филмова музика, наречена чисто и просто "Back To The Cinema". Идеята за съноподобната преходност на живота и „красивото“ като основна естетическа категория е заложена и в новата концертна програма, която е изградена с още повече внимание към детайла, защото залага на нова, различна и по-фина звучност, дефинирана основно от присъствието на струнен квартет.

Към тази ефирна и поетична музикална тъкан са прибавени нови песни като например The way we were от едноименния американски филм с Барбара Страйсънд и Робърт Редфорд или класиката на Хенри Манчини Moon River от „Закуска в Тифани“ (1961 г.) по романа на Труман Капоти. А някои пиеси от старата програма са преработени в новата музикална посока като непременно ще прозвучи любовната тема от „Ново кино „Парадизо“, написана от Мориконе с текст на български език, създаден специално за Мира Кацарова от българския поет и драматург Елин Рахнев.

Ще бъдат изпълнени песни на френски език като сред тях ще е и емблематичната Un homme et une femme от едноименния филм.



Концертът се реализира с подкрепата на Министерство на културата.