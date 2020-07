Ако сте в Пловдив, да хапнем на площада

Започна фестивалът Street Food& Music Festival, който ще продължи до 26 юли на площад „Централен“. Той ще обогати културната програма на Пловдив с разнообразна музика, кулинарни демонстрации, стендъп комедия, театър, игри, работилници, вкусна храна и напитки. В рамките на няколко дни мястото ще кулинарна арена, на която ще се развихрят популярни улични готвачи.

Освен това, известни артисти и музиканти ще сготвят на живо някои от любимите си ястия и ще ни разкажат за своите тънкости в кухнята. С най-добрите кухни на колела хората не само ще да могат не само да се насладят на вкусни предложения, но и да са наясно с тенденциите в STREET FOOD културата.

Най-голямата изненада на фестивала е специалното участие на известната денс формаця Cappella. „U Got 2 Let The Music“ и „U & Me“, които ще звучат на живо на концерта по време на Street Food & Music Festival в Пловдив.